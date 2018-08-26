Благотворительная барахолка в поддержку преследуемых правозащитников пройдет сегодня в Сахаровском Центре
Об этом «Эху Москвы» рассказала координатор волонтеров центра Александра Пинтелина.
Барахолка будет работать с 12 до 18 часов.
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Об этом «Эху Москвы» рассказала координатор волонтеров центра Александра Пинтелина.
Барахолка будет работать с 12 до 18 часов.
Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…
Комментарии3
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timwlad87 26 августа 2018 | 10:15
Благотворительная барахолка в поддержку преследуемых правозащитников пройдет сегодня в Сахаровском Центре
Об этом «Эху Москвы» рассказала координатор волонтеров центра Александра Пинтелина.
Барахолка будет работать с 12 до 18 часов.
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Вот это дело,отдать музей либеральной анархии под торговый центр,вот это либеральная рыночная экономики .
Либералы от болтологии переходят работать в реальный сектор экономики.
Господам контролёрам проследить за пожарным состоянием,за санитарией и жёсткий контроль на счёт торговли наркотиками и оружием.
Либералы во всём либералы.
j_partizan 26 августа 2018 | 10:15
Сегодня День шахтера.
Всех шахтеров с праздником!
zemljanka 26 августа 2018 | 10:26
Барахолка - звучит...