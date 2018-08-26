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Эксклюзив Эха 10:04, 26 августа 2018

Политик Алексей Навальный всю ночь провёл в ОВД Даниловский и может остаться там до суда в понедельник

Его задержали накануне. Причину полиция до сих пор не сообщила.

Адвокату Алексея Навального вчера вечером разрешили передать ему вещи. Илья Пахомов принёс в ОВД подушку, спортивные штаны и толстовку. Полиция не объяснила, почему политика забрали в отдел. Навального задержали накануне днём около подъезда своего дома в Москве пятеро омоновцев. При задержании политику сломали мизинец, рассказала «Эху» его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Она также отметила, что протокол составило другое ОВД Якиманка, но привезли основателя Фонда борьбы с коррупцией в отдел полиции Даниловский. Там сразу ввели план Крепость и не давали войти адвокатам. Из ОВД позже Навального увезли в травмпункт подозрением на перелом пальца. Медики не нашли у политика серьёзных травм и его вернули в ОВД. Там Навальный провёл всю ночь. Его соратники связывают задержание с январской акцией. На ней выступали против отказа в регистрации Навального кандидатом в президенты. Политика тогда задержали на Тверской, но отпустили без протокола. Суда над Навальным не было. Материалы вернули в полицию для устранения нарушений.

Навальному грозит до 30 суток ареста. Вчерашнее задержание основателя ФБК юрист фонда Иван Жданов связал с подачей в мэрию Москвы уведомления об акции 9 сентября. В единый день голосования сторонники Навального планируют провести в Москве и других городах митинги против повышения пенсионного возраста.

Комментарии

12

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hrenvam 26 августа 2018 | 10:12

Скорее всего зассали "кормильцы" росгвардии...

patrikk_1 26 августа 2018 | 10:15

Медики не нашли у политика серьёзных травм и его вернули в ОВД...

Политик Алёшка-говноед ещё и симулянт?

alexsokol777 26 августа 2018 | 10:36

patrikk_1:

В носу или в ухе ковырялся сисян в момент задержания?

Вот что беспокоит прогрессивную общественность

parasuk_ 26 августа 2018 | 10:15

Жулик и вор навальный уже лишних пару лет на свободе гуляет. Надо исправить эту недоработку российского правосудия

croaker 26 августа 2018 | 10:17

Власти нужно сорвать шествие 9 сентября,к которому Навальный призывает, поэтому его непременно посадят по любому выдуманному поводу. Наш самый справедливый суд в мире ещё и самый изобретательный.

proxxit 26 августа 2018 | 10:23

croaker:

Дебил, Навальный призывает к пенсии с 67 лет.
Изучай, придурок, его программу.

niza2104 26 августа 2018 | 10:20

:) а акция-то все равно состоится

parasuk_ 26 августа 2018 | 10:24

Кстати, хомки, собирайте деньги. Ведь навальный завел привычку после очередной отсидки в отпуск в европку ездить. За ваш счет, естественно

oneoretwo 26 августа 2018 | 10:28

...и кто же это так сильно обиделся на только факты, взятый "на кармане" володькин или митек уточкин ?

art_ 26 августа 2018 | 10:33

одно дело нести на медведева и володина, совсем другое на росгвардию - надежу и опору

ilsergei 26 августа 2018 | 10:33

Чуют крысы что конец близок

yazva_sibirskaya 26 августа 2018 | 10:57

Ну это классика: Лешу винтят накануне очередного митинга. Эй, Росгвардия объетая, вас еще не до конца объели? А ведь объедят! До косточек!

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