Политик Алексей Навальный всю ночь провёл в ОВД Даниловский и может остаться там до суда в понедельник

Его задержали накануне. Причину полиция до сих пор не сообщила.

Адвокату Алексея Навального вчера вечером разрешили передать ему вещи. Илья Пахомов принёс в ОВД подушку, спортивные штаны и толстовку. Полиция не объяснила, почему политика забрали в отдел. Навального задержали накануне днём около подъезда своего дома в Москве пятеро омоновцев. При задержании политику сломали мизинец, рассказала «Эху» его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Она также отметила, что протокол составило другое ОВД Якиманка, но привезли основателя Фонда борьбы с коррупцией в отдел полиции Даниловский. Там сразу ввели план Крепость и не давали войти адвокатам. Из ОВД позже Навального увезли в травмпункт подозрением на перелом пальца. Медики не нашли у политика серьёзных травм и его вернули в ОВД. Там Навальный провёл всю ночь. Его соратники связывают задержание с январской акцией. На ней выступали против отказа в регистрации Навального кандидатом в президенты. Политика тогда задержали на Тверской, но отпустили без протокола. Суда над Навальным не было. Материалы вернули в полицию для устранения нарушений.

Навальному грозит до 30 суток ареста. Вчерашнее задержание основателя ФБК юрист фонда Иван Жданов связал с подачей в мэрию Москвы уведомления об акции 9 сентября. В единый день голосования сторонники Навального планируют провести в Москве и других городах митинги против повышения пенсионного возраста.