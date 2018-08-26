Два вертолета готовятся к тушению крупного пожара на крыше жилого дома в Королеве
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подмосковное МЧС. Площадь огня на кровле разрослась до трехсот квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. О причинах возгорания в деревянной мансарде семиэтажки не сообщается. Из дома эвакуировались все двести человек. Пострадавших нет.
Комментарии4
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nns33 26 августа 2018 | 10:15
Надо понимать,что деревянная мансарда в 7-этажке---самострой?
encopresis 26 августа 2018 | 10:22
nns33: Самострой, СЛУЧАЙНО незамеченный государственными структурами МО.
serg_e 26 августа 2018 | 10:25
Сенатор Добрынин этак запросто прислонился к титанической фигуре МакКейна. Сказали, что здесь можно оставлять комментарии пор данной теме.
serjo1977 26 августа 2018 | 10:43
Влез на сайт, чтобы выяснить, что за вертолёты летают над домом. Ан, вот оно что... :-((