Сенатор США Джон Маккейн умер в возрасте 81 года

Еще при жизни он стал легендой американской политики.

Год назад у Джона Маккейна обнаружили рак мозга. К услугам влиятельного сенатора были все клиники мира. Маккейн поехал лечиться в Аризону, от этого штата он шесть раз был избран в Сенат.

Родился Маккейн на американской авиабазе рядом с Панамским каналом. Его дед и отец были четырехзвездными адмиралами. Маккейн стал пилотом морской авиации. За время учебы утопил свой самолет в море, на другом врезался в линии электропередачи в Испании. Во время войны во Вьетнаме его самолет был сбит над Ханоем. Маккейн сломал обе руки, ногу и попал в плен. Его перестали пытать только, когда узнали, что он сын адмирала. Потом отец Маккейна стал командующим американскими войсками во Вьетнаме. Маккейна-младшего могли обменять, но он сам заявил, что пойдет на это, если отпустят всех. Он был в плену пять с половиной лет и вышел искалеченным.

Со временем Маккейн стал одним из самых влиятельных республиканцев. Но если считал нужным, голосовал против линии партии. Дважды участвовал в президентской гонке. Во второй раз победил на праймериз, но проиграл демократу Бараку Обаме. Бывшие соперники потом поладили, и Обама обращался к нему за советами. А вот кандидата от республиканцев Дональда Трампа Маккейн публично критиковал и выражал сомнения в его уместности на посту президента.

Джон Маккейн был также непримиримым критиком политики России последних лет.