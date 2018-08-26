В Бразилии сторонники экс-президента страны спустя почти месяц прекратили голодовку

Участники акции протестовали против тюремного заключения Луле де Силвы и по их словам, достигли поставленных целей. Бывший лидер продолжает отбывать наказание по делу о коррупции. Он был признан виновным в апреле. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет. При этом, вопреки вердикту и заключению, по данным соцопросов Лула де Силва является фаворитом предстоящих президентских выборов в Бразилии.