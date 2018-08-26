Sunday Times: Роман Абрамович планирует продажу футбольного клуба «Челси»

Об этом пишет британская газета Sunday Times. По данным издания, для этих целей предприниматель инвестиционный банк Raine Group. При этом источник в самом клубе утверждает, что владелец даже не думает об этом, а представитель Абрамовича назвал слухи о продаже «рыночными спекуляциями».