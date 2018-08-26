Sunday Times: Роман Абрамович планирует продажу футбольного клуба «Челси»
Об этом пишет британская газета Sunday Times. По данным издания, для этих целей предприниматель инвестиционный банк Raine Group. При этом источник в самом клубе утверждает, что владелец даже не думает об этом, а представитель Абрамовича назвал слухи о продаже «рыночными спекуляциями».
Комментарии5
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vladimirgornitsky 26 августа 2018 | 09:37
Собирается - не собирается, а придется. Пока не отобрали.
polsan 26 августа 2018 | 09:44
vladimirgornitsky: а что, кто -то собирается у него, как Вы написали отобрать?))
Если Вы знаете кто это - пишите! ))
gregor 26 августа 2018 | 09:47
vladimirgornitsky:
Сечин ?
zolingen 26 августа 2018 | 09:40
Пока не отняли.
stas12006 26 августа 2018 | 09:48
вот что санкции животворящии делают!