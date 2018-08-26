СБУ вызвала на допрос представителя владельца танкера «Механик Погодин»
Российское судно задержали в порту Херсона более двух недель назад. В Киеве считают, что корабль принадлежит фирме «ВЭБ Лизинг», находящейся под украинскими санкциями, однако компания-оператор «В.Ф.Танкер» в свою очередь утверждает, что владеет судном единолично. Как отмечает ТАСС, украинские власти уже говорили о возможности конфискации и продажи корабля.
Комментарии2
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tuman13 26 августа 2018 | 09:47
""Как отмечает ТАСС, украинские власти уже говорили о возможности конфискации и продажи корабля.""
"Норд" уже обошелся в стократную сумму Украине. О Мариуполе и Бердянске, как о портах можно уже забыть.
Вопрос: во что обойдется "Механик Погодин"?
sg98 26 августа 2018 | 09:48
Укрожопые ворюги рискуют остаться вообще без Азова...