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09:34, 26 августа 2018

СБУ вызвала на допрос представителя владельца танкера «Механик Погодин»

Российское судно задержали в порту Херсона более двух недель назад. В Киеве считают, что корабль принадлежит фирме «ВЭБ Лизинг», находящейся под украинскими санкциями, однако компания-оператор «В.Ф.Танкер» в свою очередь утверждает, что владеет судном единолично. Как отмечает ТАСС, украинские власти уже говорили о возможности конфискации и продажи корабля.

Комментарии

2

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tuman13 26 августа 2018 | 09:47

""Как отмечает ТАСС, украинские власти уже говорили о возможности конфискации и продажи корабля.""

"Норд" уже обошелся в стократную сумму Украине. О Мариуполе и Бердянске, как о портах можно уже забыть.
Вопрос: во что обойдется "Механик Погодин"?

sg98 26 августа 2018 | 09:48

Укрожопые ворюги рискуют остаться вообще без Азова...

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