Алексей Навальный может остаться в полиции до понедельника

Вчера оппозиционера задержали у его дома в Москве. Официально причина не называется. Как сказала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, это может быть связано с митингом 28 января, по которому суда так и не было. После задержания Навального увезли в больницу с подозрением на перелом пальца руки. Однако, медики серьезных травм у оппозиционера не зафиксировали.