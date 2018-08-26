Алексей Навальный может остаться в полиции до понедельника
Вчера оппозиционера задержали у его дома в Москве. Официально причина не называется. Как сказала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, это может быть связано с митингом 28 января, по которому суда так и не было. После задержания Навального увезли в больницу с подозрением на перелом пальца руки. Однако, медики серьезных травм у оппозиционера не зафиксировали.
Комментарии4
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agamasat 26 августа 2018 | 09:40
Глядя на то, как он выжигает пространство вокруг себя, используя любые приемы, даже подставы, подлость, ложь, - чтобы оказаться единоличным лидером "оппозиции", скажу сразу, он пройдется по головам каждого из нас с особой циничностью. Не нужен мне такой царёк. И вам не советую. Не прозрачный он, не чистый. Червивый.
tv_victim 26 августа 2018 | 09:47
agamasat: А может его просто начальство для отчета вызвало. Сидит сейчас где-нибудь на явочной квартире и строчит привычной рукой доносы товарищу майору. А простофили и уши развесили, арестовали, мол, несгибаемого оппозиционЭра!
aleks50 Алексей Клубников 26 августа 2018 | 09:40
Настоящего оппозиционера всё таскают в кутузку, а свадебная оппозиция в лице зюганова , жирика и Серёги жирует.
gregor 26 августа 2018 | 09:42
Страна ,где власти чихали на конституцию, во главе со своим Паханом - клятвопреступником ,который клялся соблюдать эту самую обхарканную , им же ,конституцию .