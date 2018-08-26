Около 500 человек были эвакуированы из ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге из-за пожара

Около 500 человек были эвакуированы из торгово-развлекательного центра «Гринвич» в Екатеринбурге в воскресенье утром из-за пожара, пострадавших нет, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Сегодня утром из торгово-развлекательного центра «Гринвич» на улице 8 Марта в Екатеринбурге из-за пожара эвакуированы около 500 человек. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре позволили своевременно обнаружить возгорание и организовать эвакуацию людей», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, персонал ТРЦ и прибывшие пожарные эвакуировали всех людей из опасной зоны.

«Информации о пострадавших не поступало», — говорится в пресс-релизе.