Кровля жилого дома горит в подмосковном Королеве
Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.
«На улице Ленинская произошел пожар на кровле семиэтажного жилого дома. Общая площадь возгорания составляет 230 кв. метров», — сказал собеседник агентства. Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности.
Пожарные вывели из дома десять человек, остальные эвакуировались самостоятельно. Всего в доме проживают 210 человек. Пострадавших нет.
Для жителей дома предусмотрен пункт временного размещения в находящемся поблизости
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