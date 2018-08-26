Кровля жилого дома горит в подмосковном Королеве

Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

«На улице Ленинская произошел пожар на кровле семиэтажного жилого дома. Общая площадь возгорания составляет 230 кв. метров», — сказал собеседник агентства. Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности.

Пожарные вывели из дома десять человек, остальные эвакуировались самостоятельно. Всего в доме проживают 210 человек. Пострадавших нет.

Для жителей дома предусмотрен пункт временного размещения в находящемся поблизости