В молдавской столице сегодня, как ожидается, начнется двухдневная антиправительственная акция

Полиция предупреждает о возможных провокациях – в соцсетях распространяются призывы к беспорядкам во время митинга.

Организаторами масштабной акции в Кишиневе выступают три проевропейские партии. Они обвиняют правящую партию в коррупции и беззаконии, а также в том, что власти тормозят интеграцию Молдавии с Евросоюзом. Организаторы также требует признать результаты выборов мэра Кишинева, которые выиграл лидер оппозиционной партии «Платформа Достоинство и правда». Именно после того, как суд счел итоги голосования недействительными, в Молдавии и началась новая волна демонстраций. Власти страны опасаются, что протест перерастет в массовые беспорядки — за несколько дней до акции в соцсетях начали появляться призывы к погромам, насилию, поджогам и оказанию сопротивления представителям власти. Полиция уже возбудила по этому факту уголовное дело.

На сегодняшнюю акцию, как ожидается, приедут граждане страны, проживающие за рубежом. Кроме того, Молдавские диаспоры в Брюсселе, Лондоне, Берлине и Милане также объявили о готовности провести протестные митинги.

Акция протеста продолжится и завтра. Организаторы призывают граждан взять с собой палатки, чтобы можно было переночевать в центре города и на следующий день вместе встретить День независимости республики.