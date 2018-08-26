В молдавской столице сегодня, как ожидается, начнется двухдневная антиправительственная акция
Полиция предупреждает о возможных провокациях – в соцсетях распространяются призывы к беспорядкам во время митинга.
Организаторами масштабной акции в Кишиневе выступают три проевропейские партии. Они обвиняют правящую партию в коррупции и беззаконии, а также в том, что власти тормозят интеграцию Молдавии с Евросоюзом. Организаторы также требует признать результаты выборов мэра Кишинева, которые выиграл лидер оппозиционной партии «Платформа Достоинство и правда». Именно после того, как суд счел итоги голосования недействительными, в Молдавии и началась новая волна демонстраций. Власти страны опасаются, что протест перерастет в массовые беспорядки — за несколько дней до акции в соцсетях начали появляться призывы к погромам, насилию, поджогам и оказанию сопротивления представителям власти. Полиция уже возбудила по этому факту уголовное дело.
На сегодняшнюю акцию, как ожидается, приедут граждане страны, проживающие за рубежом. Кроме того, Молдавские диаспоры в Брюсселе, Лондоне, Берлине и Милане также объявили о готовности провести протестные митинги.
Акция протеста продолжится и завтра. Организаторы призывают граждан взять с собой палатки, чтобы можно было переночевать в центре города и на следующий день вместе встретить День независимости республики.
Комментарии5
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vilingrad 26 августа 2018 | 09:17
Они дядю Вову не спрашивают- можно ли?
banyi3 26 августа 2018 | 09:18
А цыганы за кого? Вот важный вопрос, остальное по фигу )))
zztop1960 26 августа 2018 | 09:31
banyi3: Михай Волонтир ( Будулай) очень негативно относился к СССР и русским оккупантам
zztop1960 26 августа 2018 | 09:24
Призывы к насилию, погромам , поджогам в соцсетях , скорее всего исходят от пригоженских троллей , выдающих себя за молдован
zmeelov_1 26 августа 2018 | 09:29
zztop1960: Аа, так вот кто на майдане покрышки жёг, коктейлями бросался и палил из винтовок в обе стороны противостоящих.. Это зомби от пригоженских троллей. Тогда нужно зайти РА вна Украину и лечить свинцом этих зомби. Так нет?