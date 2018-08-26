В России, Абхазии и Южной Осетии отмечают десятилетие со дня признания Москвой независимость двух республик
Шоу с исторической реконструкцией и участием не менее 2 тысяч человек пройдет сегодня на центральном стадионе в столице Южной Осетии. Назвали его «Южная Осетия — история мужества», и за час здесь планируют рассказать о многовековой истории региона, начиная еще с аланов. Вечером в Цхинвали пройдет концерт, приедут российские звезды. А лазерное шоу посвящено истории республики с древнейших времен до момента признания Россией, передает ТАСС. Завершится все праздничным салютом. Из-за различных мероприятий движение в городе перекроют на нескольких улицах. Еще раньше под усиленный контроль взяли границу с Грузией.
В Абхазии, судя по анонсам, все будет немного скромнее – концерт на набережной и салют. Впрочем, республика живет в тревожном ожидании, передает радио «Свобода». Среди жителей и в политических кругах ходят слухи о подготовке оппозицией осенней акции протеста с требованием отставки президента и досрочных выборов. В российских городах мероприятия планируют представители осетинской диаспоры. К примеру, в Петербурге состоится автопробег. Причем, акция пройдет уже второй год подряд.
Сегодня, помимо России, независимость Абхазии и Южной Осетии признают из стран-членов ООН Сирия, Венесуэла, Никарагуа и Науру, карликовое государство в Тихом океане.
Комментарии25
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tv_victim 26 августа 2018 | 09:08
Стыдоба....
zmeelov_1 26 августа 2018 | 09:11
tv_victim: Майданить лучше?
sirwalterscott 26 августа 2018 | 09:11
празднует карликовое государство,
... и тщеславный карлик
protoukrop 26 августа 2018 | 09:18
sirwalterscott: Кто-то празднует, а у кого-то пердаки от этого празднования рвутся. )
edyunia 26 августа 2018 | 09:22
protoukrop: \\ а у кого-то пердаки от этого празднования рвутся. )\\
У московитских гибридных недопенсов?
davi__koloradov 26 августа 2018 | 09:23
рашка оккупировала, "признала", теперь празднует. Т.е. рашка занимается политическим онанизмом. Срамота!
proxxit 26 августа 2018 | 09:33
davi__koloradov:
В Крыму, Южной осетии, Абхазии и Приднестровье - Мир,спокойствие и порядок, чего не скажешь о тех местах, которые загадила бандеровская лохломразь.
edyunia 26 августа 2018 | 09:35
proxxit: \\Мир,спокойствие и порядок\\
Как на погосте.
davi__koloradov 26 августа 2018 | 09:43
proxxit: Т.е. насчет рашко-онанизма возражений нет.
zmeelov_1 26 августа 2018 | 09:37
davi__koloradov: Политический онанизм всё лучше, чем политическая проституция. Меньше рисков триппер поймать или сифилис. Верно, майдаун? А в твоём случае и СПИД гарантирован, титульная болезнь педерастов по мнению ВОЗ. А я им доверяю.
edyunia 26 августа 2018 | 09:46
zmeelov_1: \\политическая проституция.\\
Если девушке нравятся другие и тебе оно не даёт, то это не значит что она проститутка.
sab171 26 августа 2018 | 09:35
tv_victim: и срамота
midnightblues 26 августа 2018 | 09:09
Просравшие все
хорохорятся
дикари-с
alexsokol777 26 августа 2018 | 09:25
midnightblues:
Имперские амбиции нищей Грузии не дают грузинам жить достойно.
Тюрьма народов с фюрерком собакашвилли - это приговор грузинским фашистам.
Каждый совестдивый и неполживый человек должен выйти на площадь и покаяться за поддержку фюрера собакашвилли.
Свободу Аджарии!!
banyi3 26 августа 2018 | 09:10
начиная еще с аланов
Браво ЭХО!!! ))) Культуру в массы ))))
specsalos 26 августа 2018 | 09:12
Фейковые территориальные образования гуляют на деньги окупантов.
banyi3 26 августа 2018 | 09:14
specsalos: Зря Вы так про Украину, люди просто запутались, но в целом хорошие)
protoukrop 26 августа 2018 | 09:21
specsalos: specsalos: На украине себе задницу вымать денег нэма, не то что еще кому-то давать.
edyunia 26 августа 2018 | 09:26
protoukrop: \\На украине себе задницу вымать денег нэма\\
Ты туда смотрел?
zztop1960 26 августа 2018 | 09:15
8 июня 1991 — провозглашение Общенациональным конгрессом чеченского народа (ОКЧН) Чеченской Республики Нохчи-Чо, которая через месяц была объявлена независимым государством .Чеченская Республика Ичкерия не была признана ни одним законным правительством государств-членов ООН, однако представительства Ичкерии существовали в ряде постсоветских государств — Азербайджане, Литве, Эстонии, Грузии, а также в Турции, Катаре и ещё примерно десятке государств.
sensei54 26 августа 2018 | 09:15
В общем, российские звёзды ударят лазерным салютом по автопробегу.
yralez 26 августа 2018 | 09:28
Шоу с исторической реконструкцией и участием не менее 2 тысяч человек пройдет сегодня на центральном стадионе в столице Южной Осетии.
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В смысле, клоунада.
lager23 26 августа 2018 | 09:40
отмечают десятилетие со дня признания Москвой независимость двух республик..
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Правильно было бы сказать "нищеты, кумовства и коррупции под защитой путенской клептократии"
ly4_sveta 26 августа 2018 | 09:42
Шоу - это да! Это модно! Фанфары, парады, салюты,
концерты - пустая бочка сильнее гудит! Путинская
реальность - зрелищ, даже без хлеба.
Были и в Осетиии, и в Абхазии - нищета,
разруха, в Абхазии даже ещё стоят многоэтажки,
разрушенные войной в 90-е годы?! Стыд и позор!
zolingen 26 августа 2018 | 09:43
Уж так отмечают, что спать не могут.