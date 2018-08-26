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09:00, 26 августа 2018

В России, Абхазии и Южной Осетии отмечают десятилетие со дня признания Москвой независимость двух республик

Шоу с исторической реконструкцией и участием не менее 2 тысяч человек пройдет сегодня на центральном стадионе в столице Южной Осетии. Назвали его «Южная Осетия — история мужества», и за час здесь планируют рассказать о многовековой истории региона, начиная еще с аланов. Вечером в Цхинвали пройдет концерт, приедут российские звезды. А лазерное шоу посвящено истории республики с древнейших времен до момента признания Россией, передает ТАСС. Завершится все праздничным салютом. Из-за различных мероприятий движение в городе перекроют на нескольких улицах. Еще раньше под усиленный контроль взяли границу с Грузией.

В Абхазии, судя по анонсам, все будет немного скромнее – концерт на набережной и салют. Впрочем, республика живет в  тревожном ожидании, передает радио «Свобода». Среди жителей и в политических кругах ходят слухи о подготовке оппозицией осенней акции протеста с требованием отставки президента и досрочных выборов. В российских городах мероприятия планируют представители осетинской диаспоры. К примеру, в Петербурге состоится автопробег. Причем, акция пройдет уже второй год подряд.

Сегодня, помимо России, независимость Абхазии и Южной Осетии признают из стран-членов ООН Сирия, Венесуэла, Никарагуа и Науру, карликовое государство в Тихом океане.

Комментарии

25

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tv_victim 26 августа 2018 | 09:08

Стыдоба....

zmeelov_1 26 августа 2018 | 09:11

tv_victim: Майданить лучше?

sirwalterscott 26 августа 2018 | 09:11

празднует карликовое государство,
... и тщеславный карлик

protoukrop 26 августа 2018 | 09:18

sirwalterscott: Кто-то празднует, а у кого-то пердаки от этого празднования рвутся. )

edyunia 26 августа 2018 | 09:22

protoukrop: \\ а у кого-то пердаки от этого празднования рвутся. )\\
У московитских гибридных недопенсов?

davi__koloradov 26 августа 2018 | 09:23

рашка оккупировала, "признала", теперь празднует. Т.е. рашка занимается политическим онанизмом. Срамота!

proxxit 26 августа 2018 | 09:33

davi__koloradov:

В Крыму, Южной осетии, Абхазии и Приднестровье - Мир,спокойствие и порядок, чего не скажешь о тех местах, которые загадила бандеровская лохломразь.

edyunia 26 августа 2018 | 09:35

proxxit: \\Мир,спокойствие и порядок\\
Как на погосте.

davi__koloradov 26 августа 2018 | 09:43

proxxit: Т.е. насчет рашко-онанизма возражений нет.

zmeelov_1 26 августа 2018 | 09:37

davi__koloradov: Политический онанизм всё лучше, чем политическая проституция. Меньше рисков триппер поймать или сифилис. Верно, майдаун? А в твоём случае и СПИД гарантирован, титульная болезнь педерастов по мнению ВОЗ. А я им доверяю.

edyunia 26 августа 2018 | 09:46

zmeelov_1: \\политическая проституция.\\
Если девушке нравятся другие и тебе оно не даёт, то это не значит что она проститутка.

sab171 26 августа 2018 | 09:35

tv_victim: и срамота

midnightblues 26 августа 2018 | 09:09

Просравшие все
хорохорятся
дикари-с

alexsokol777 26 августа 2018 | 09:25

midnightblues:

Имперские амбиции нищей Грузии не дают грузинам жить достойно.
Тюрьма народов с фюрерком собакашвилли - это приговор грузинским фашистам.

Каждый совестдивый и неполживый человек должен выйти на площадь и покаяться за поддержку фюрера собакашвилли.
Свободу Аджарии!!

banyi3 26 августа 2018 | 09:10

начиная еще с аланов
Браво ЭХО!!! ))) Культуру в массы ))))

specsalos 26 августа 2018 | 09:12

Фейковые территориальные образования гуляют на деньги окупантов.

banyi3 26 августа 2018 | 09:14

specsalos: Зря Вы так про Украину, люди просто запутались, но в целом хорошие)

protoukrop 26 августа 2018 | 09:21

specsalos: specsalos: На украине себе задницу вымать денег нэма, не то что еще кому-то давать.

edyunia 26 августа 2018 | 09:26

protoukrop: \\На украине себе задницу вымать денег нэма\\
Ты туда смотрел?

zztop1960 26 августа 2018 | 09:15

8 июня 1991 — провозглашение Общенациональным конгрессом чеченского народа (ОКЧН) Чеченской Республики Нохчи-Чо, которая через месяц была объявлена независимым государством .Чеченская Республика Ичкерия не была признана ни одним законным правительством государств-членов ООН, однако представительства Ичкерии существовали в ряде постсоветских государств — Азербайджане, Литве, Эстонии, Грузии, а также в Турции, Катаре и ещё примерно десятке государств.

sensei54 26 августа 2018 | 09:15

В общем, российские звёзды ударят лазерным салютом по автопробегу.

yralez 26 августа 2018 | 09:28


Шоу с исторической реконструкцией и участием не менее 2 тысяч человек пройдет сегодня на центральном стадионе в столице Южной Осетии.
----------------------------------------------------------------------
В смысле, клоунада.

lager23 26 августа 2018 | 09:40

отмечают десятилетие со дня признания Москвой независимость двух республик..
///////
Правильно было бы сказать "нищеты, кумовства и коррупции под защитой путенской клептократии"

ly4_sveta 26 августа 2018 | 09:42

Шоу - это да! Это модно! Фанфары, парады, салюты,
концерты - пустая бочка сильнее гудит! Путинская
реальность - зрелищ, даже без хлеба.
Были и в Осетиии, и в Абхазии - нищета,
разруха, в Абхазии даже ещё стоят многоэтажки,
разрушенные войной в 90-е годы?! Стыд и позор!

zolingen 26 августа 2018 | 09:43

Уж так отмечают, что спать не могут.

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