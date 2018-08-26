В России, Абхазии и Южной Осетии отмечают десятилетие со дня признания Москвой независимость двух республик

Шоу с исторической реконструкцией и участием не менее 2 тысяч человек пройдет сегодня на центральном стадионе в столице Южной Осетии. Назвали его «Южная Осетия — история мужества», и за час здесь планируют рассказать о многовековой истории региона, начиная еще с аланов. Вечером в Цхинвали пройдет концерт, приедут российские звезды. А лазерное шоу посвящено истории республики с древнейших времен до момента признания Россией, передает ТАСС. Завершится все праздничным салютом. Из-за различных мероприятий движение в городе перекроют на нескольких улицах. Еще раньше под усиленный контроль взяли границу с Грузией.

В Абхазии, судя по анонсам, все будет немного скромнее – концерт на набережной и салют. Впрочем, республика живет в тревожном ожидании, передает радио «Свобода». Среди жителей и в политических кругах ходят слухи о подготовке оппозицией осенней акции протеста с требованием отставки президента и досрочных выборов. В российских городах мероприятия планируют представители осетинской диаспоры. К примеру, в Петербурге состоится автопробег. Причем, акция пройдет уже второй год подряд.

Сегодня, помимо России, независимость Абхазии и Южной Осетии признают из стран-членов ООН Сирия, Венесуэла, Никарагуа и Науру, карликовое государство в Тихом океане.