Американского сенатора Джона Маккейна похоронят в американском городе Аннаполис

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Об этом сообщает газета «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на источники в Республиканской партии. По данным издания, до погребения гроб с телом политика решено установить в здании парламента Аризоны. Маккейн представлял этот штат в Конгрессе США в течение 35 лет.

Сенатор-республиканец, бывший кандидат в президенты США скончался этой ночь на 82-м году жизни. Год назад

врачи диагностировали у него опухоль мозга в агрессивной форме. В минувшую пятницу было объявлено, что он прекращает лечение.

Джон Маккейн за десятилетия в Сенате и во время двух президентских кампаний, в которых он проиграл, показал себя бескомпромиссным политиком и человеком, который всегда прямо высказывает свои взгляды. Он открыто критиковал Дональда Трампа (американскому президенту, по некоторым данным, даже отказано в приглашении на похороны сенатора), выступал за жесткую внешнюю политику, в том числе за санкции против Москвы из-за вмешательства в выборы и был непримиримым противником президента России. Именно ему принадлежит фраза о том, что Владимир Путин представляет большую опасность для мира, чем ИГИЛ.

А в январе прошлого года в интервью Дойче Велле, Маккейн напрямую назвал российского лидера «убийцей».

Путин в ответ в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что такие люди, как Джон Маккейн, «живут в старом мире и не хотят заглянуть в будущее». Впрочем, президент добавил, что на самом деле сенатор для него «даже немножко симпатичен своим патриотизмом».