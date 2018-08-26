Президент Афганистана отказался принимать отставку и.о министра обороны, главы МВД и главы дирекции по безопасности
Президент Афганистана Ашраф Гани отказался принимать отставку исполняющего обязанности министра обороны, главы МВД республики и главы Национальной дирекции по безопасности. Об этом сообщило агентство Хама Пресс. Ранее Рейтер со ссылкой на источник в правительстве передавал, что четверо высокопоставленных чиновников покидают свои посты.
Накануне телеканал «Толо ньюс» сообщал, что глава государства потребовал отставки министров после того, как 21 августа афганская столица подверглась ракетному обстрелу.
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