Алексей Навальный остается в ОВД «Даниловский»
Официально причина задержания не называется. По мнению пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, скорей всего это связано с январской несанкционированной акцией в рамках «забастовки избирателей».
За январский митинг Навальному грозит 30 суток административного ареста. В этом случае он не сможет принять участие в пока еще не санкционированном митинге против повышения пенсионного возраста, который намечен на 9 сентября. В окружении Навального не исключают, что именно это могло стать поводом к задержанию.
Комментарии18
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proxxit 26 августа 2018 | 08:39
Обмен пендосского холуйка Навального на Бутину правильный политический ход.
nehoroshiy 26 августа 2018 | 08:56
proxxit: Выставь свою кандидатуру -будешь героем.И денег подкинут.
opiatnovyi63 26 августа 2018 | 09:40
Власть смертельно боится Навального...Этим всё и объясняется!
rampa 26 августа 2018 | 08:43
разве у нас нет в законе пункта об обязательном объявлении причины задержания перед самим задержанием, как во всех цивилизованных странах? И еще там говорится о том, что "вы имеете право хранить молчание.....". Или я это кино насмотрелась? ))))
olegleon 26 августа 2018 | 08:46
rampa: а в цивилизованных странах есть обязательное информирование при задержании?
rampa 26 августа 2018 | 08:52
olegleon: что за странная привычка отвечать вопросом на вопрос?
olegleon 26 августа 2018 | 08:57
rampa: а как бы Вам хотелось?
ну а в реальности есть задержание и есть арест. при аресте всё сообщат. тем более, что задержание ограничено 72 часами
banyi3 26 августа 2018 | 08:54
olegleon: Вы еще про презумпцию невиновности вспомните, наивный Вы наш )))
multipulti 26 августа 2018 | 09:26
banyi3: Вы еще про презумпцию невиновности вспомните,
-вспомнишь об этом , и про права человека, но никто тебя не услышит
nehoroshiy 26 августа 2018 | 09:06
rampa: Для установления личности.
banyi3 26 августа 2018 | 08:43
Маккейн подох, анального задержали, всё это конечно важно! А у нас старый кот в посёлке подох, вчера или уже сегодня.. Закопали, будем поминать, для каждого своё важнее ((
olegleon 26 августа 2018 | 08:49
banyi3: про Маккейна на Эхе запрещено плохо говорить
scroodge 26 августа 2018 | 08:51
А еще он у меня в детском садике машинку отобрал!
vel225 26 августа 2018 | 08:52
Троллей-то набежало.... у вас что повышенный тариф за Навального?
banyi3 26 августа 2018 | 08:59
vel225: Да надбавка есть конечно, пойду боярышником затарюсь ))
andygo__ru 26 августа 2018 | 09:25
banyi3: "Да надбавка есть конечно, пойду боярышником затарюсь" ----
--- но ты, это... береги себя, что ли... Не знаю, принято ли у вас на вашей прижопинской кухне закусывать - иногда по постам портянок, типа тебя, подозреваю, что: нет, не принято.
Но - береги себя, закусывай. Если Прижопин еды не выдает, то: тебя спасет твой же старый дохлый кот: выкопай его, и - закусывай/занюхивай им. Заодно и помянешь.
Это по поводу твоего же, чуть выше, 26 августа 2018, в 08:43:
"А у нас старый кот в посёлке подох, вчера или уже сегодня.. Закопали, будем поминать"
sasass 26 августа 2018 | 08:56
Власть боится , что пенсионной молодежи выйдет много и поэтому их лидера заперли заранее...
kara 26 августа 2018 | 09:15
Вот человечище! Решил остаться в ОВД и остался! Ну а что, свободный человек в свободной стране
Да, а как там мизинец?