Алексей Навальный остается в ОВД «Даниловский»

Официально причина задержания не называется. По мнению пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, скорей всего это связано с январской несанкционированной акцией в рамках «забастовки избирателей».

За январский митинг Навальному грозит 30 суток административного ареста. В этом случае он не сможет принять участие в пока еще не санкционированном митинге против повышения пенсионного возраста, который намечен на 9 сентября. В окружении Навального не исключают, что именно это могло стать поводом к задержанию.