Число погибших в результате мощного землетрясения в Иране возросло до двух, не менее 232 человек пострадали

Такие данные приводит агентство Мехр. По его информации, жертвами стихии стали пожилой мужчина и беременная женщина. Ранее сообщалось об одном погибшем и более 140 пострадавших.

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 90 км к северо-западу от иранского города Керманшах, где проживают более 620 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Магнитуда стихии составила, по разным данным, от 5,9 до 6,1. Подземные толчки ощущались в Багдаде.