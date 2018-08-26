Американского сенатора Джона Маккейна похоронят в американском городе Аннаполис

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Об этом сообщает газета «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на источники в Республиканской партии. По данным издания, до погребения гроб с телом политика решено установить в здании парламента Аризоны. Маккейн представлял этот штат в Конгрессе США в течение 35 лет.

Сенатор-республиканец, бывший кандидат в президенты США скончался этой ночь на 82-м году жизни. Год назад

врачи диагностировали у него опухоль мозга в агрессивной форме. В минувшую пятницу было объявлено, что он прекращает лечение.