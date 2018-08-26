Лидер «Украинского выбора»: Олег Сенцов рано или поздно вернется на Украину
Отбывающий наказание в российской колонии режиссер Олег Сенцов рано или поздно вернется на Украину, и не страшно, если ради этого он напишет прошение о помиловании. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» рассказал лидер организации «Украинский выбор» Виктор Медведчук.
Он добавил, что давить на Россию бесполезно, нужно вести переговоры.
Комментарии3
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proxxit 26 августа 2018 | 08:08
Есть вариант, что отобранных у Олежки 8 кг выбуховки не хватит для возвращения на нэньку...
velbkeirf1 26 августа 2018 | 08:12
не страшно если ради этого он напишет прошение\\\\\\\\\
как челобитную царю подаешь ,холоп
epynda 26 августа 2018 | 08:12
Савченко Надя, тоже сидела за решёткой в РФ, тоже объявляла голодовки и....... вернулась на Украину.......
И ЧТО ???