Жители Одинцовского района планируют собраться сегодня на акцию против мусорных свалок

Речь идет об экологии Москвы-реки, говорят организаторы.

Протестующие недовольны действиями компании «ТЭКА-Сервис». Местные жители рассказывают, что под видом организации рыбных прудов эта фирма сначала добывает и продает песок, потом вместо рыбы привозит мусор. И происходит все это вдоль русла главной водной артерии столицы, и, что немаловажно, на земле, которая предназначается под сельскохозяйственные нужды, пишет сайт «Одинцово-Инфо». Инициативная группа поселения Никольское борется с компанией не первый год. На собрании в поселке Старый Городок они планируют рассказать о том, что уже сделано, принять обращение к губернатору области Андрею Воробьеву, благо на носу выборы, И, конечно же, наметить дальнейший план действий. Как отмечают организаторы акции, за последний год им все же удалось остановить на некоторых участках добычу песка и ввоз отходов. Однако другие поля в районе остаются под угрозой уничтожения.

Собрание начнется в полдень. Согласовано участие до 400 человек, говорят организаторы.