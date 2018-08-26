Американский сенатор-республиканец от Аризоны Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года

Рядом с ним находились его жена и родные, говорится в заявлении офиса законодателя. Там отметили, что Маккейн «служил верой и правдой Соединенным Штатам на протяжении 60 лет».

Год назад стало известно, что у политика обнаружили рак мозга. В пятницу родственники объявили, что он прекратил лечение и хочет провести остаток дней с близкими.

Соболезнования в связи с его кончиной уже выразили президент США Дональд Трамп. А также бывшие хозяева белого дома – Барак Обама и Джордж Буш Младший.

Как сообщила газета «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на источники в Республиканской партии, похоронят сенатора в Аннаполисе. Дата уточняется.