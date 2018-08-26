Британский танцор, мим, актер и хореограф Линдси Кемп скончался в возрасте 80 лет
Он умер в своем доме в итальянском городе Ливорно. Причина смерти пока неизвестна.
Кемп был постановщиком десятков собственных спектаклей и хореографических номеров для известных артистов, включая Дэвида Боуи. Он также снялся в фильмах «Себастьян», «Валентино», «Бархатная золотая жила», «Любовницы-вампирши», «Плетеный человек».
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