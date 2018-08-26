Британский танцор, мим, актер и хореограф Линдси Кемп скончался в возрасте 80 лет

Он умер в своем доме в итальянском городе Ливорно. Причина смерти пока неизвестна.

Кемп был постановщиком десятков собственных спектаклей и хореографических номеров для известных артистов, включая Дэвида Боуи. Он также снялся в фильмах «Себастьян», «Валентино», «Бархатная золотая жила», «Любовницы-вампирши», «Плетеный человек».