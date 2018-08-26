Власти Чечни пожаловались в правоохранительные органы на «Новую газету»
Официальное обращение отправлено в Следственный комитет, Генпрокуратуру, ФСБ, сообщает агентство «Грозный-Информ». В своем инстаграме министр республики по национальной политике, печати и информации Джамбулат Умаров обвинил издание в том, что оно угрожает государственному строю России.
«Новая газета» комментировать слова Умарова отказалась в связи с «несамостоятельностью региональных пресс-служб».
На этой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил правозащитников в том, что они мешают правоохранительным органам. И добавил, что им не место в республике. «Новая газета» после этого призвала мэра Москвы Сергея Собянина не пускать Кадырова в столицу.
Комментарии6
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compare 26 августа 2018 | 07:37
нет слов...
leon0109 26 августа 2018 | 07:47
Зачем в Следственный комитет и Прокуратуру? Пишите лучше в Спортлото)
tunis 26 августа 2018 | 07:51
Очень правильно.
Теперь герой России Рамзан ахматыч припомнит россиянам ковровые бомбардировки, уничтожение ими всех населенных пунктов в Чечне, убийство 300000 жителей Чечни, из них 50000 дети.
Учитывая прыть и полную боеготовность армии независимой Чечни, он таки даст оторваться карателям.
Тут лиха беда начало.
sparky 26 августа 2018 | 07:53
Умаров вчера сказал, что слова Кадырова ничего не стоят, а потом испугался своей смелости и решил свалить с больной головы на здоровую.
timwlad87 26 августа 2018 | 07:59
Власти Чечни пожаловались в правоохранительные органы на «Новую газету»
Официальное обращение отправлено в Следственный комитет, Генпрокуратуру, ФСБ, сообщает агентство «Грозный-Информ». В своем инстаграме министр республики по национальной политике, печати и информации Джамбулат Умаров обвинил издание в том, что оно угрожает государственному строю России.
«Новая газета» комментировать слова Умарова отказалась в связи с «несамостоятельностью региональных пресс-служб».
На этой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил правозащитников в том, что они мешают правоохранительным органам. И добавил, что им не место в республике. «Новая газета» после этого призвала мэра Москвы Сергея Собянина не пускать Кадырова в столицу.
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Ну да,ну раз "Новая Газета" сама же признаёт все правозащитные организации террористическими и сама же Новая газета" приравнивает себя к ним,то издание "Новой Газеты" надобно лишить лицензии за поддержку экстремизма и организованной преступности.
Хватит играть с идиотами в поддавки которые упорно приравнивают терроризм и организованную преступность к якобы политической оппозиции.
В Европе в основе законов социальных отношений Христианство,не Иудаизм с сектантской войной против всех.
wargen 26 августа 2018 | 08:19
timwlad87: пишите по методичке, не нужно отсебятину придумывать.