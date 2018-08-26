Минобороны РФ предупредило о готовящейся атаке боевиков с бронетехникой и тяжелым вооружением по городам Хама и Алеппо

Российское Минобороны предупредило о готовящейся атаке тысяч боевиков с бронетехникой и тяжелым вооружением по городам Хама и Алеппо. Как сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков, лидер запрещенной в России террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» Абу Мухаммад Аль-Джулани призвал к новому джихаду против правительственных сил. Цыганков отметил, что в рамках подготовки наступления боевики готовят провокацию с химическим оружием. Ранее о подобной угрозе говорил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, боевики намерены приписать химатаку правительственным силам, чтобы спровоцировать удар по армии Асада со стороны западной коалиции. Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США предупредили Россию о намерении ударить по Сирии в случае новой химатаки.