Минобороны РФ предупредило о готовящейся атаке боевиков с бронетехникой и тяжелым вооружением по городам Хама и Алеппо
Российское Минобороны предупредило о готовящейся атаке тысяч боевиков с бронетехникой и тяжелым вооружением по городам Хама и Алеппо. Как сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков, лидер запрещенной в России террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» Абу Мухаммад Аль-Джулани призвал к новому джихаду против правительственных сил. Цыганков отметил, что в рамках подготовки наступления боевики готовят провокацию с химическим оружием. Ранее о подобной угрозе говорил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, боевики намерены приписать химатаку правительственным силам, чтобы спровоцировать удар по армии Асада со стороны западной коалиции. Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США предупредили Россию о намерении ударить по Сирии в случае новой химатаки.
Комментарии12
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stoik33 26 августа 2018 | 07:38
Боевики готовятся нападать или защищать? Вот в чем вопрос.
y_y_y 26 августа 2018 | 07:48
stoik33:
//нападать или защищать//
Там нет такой явной линии фронта. Все война - череда различных стычек.
В данном случае, речь, походу идет, что боевики этой группировки готовят контрудар, но разведка типа засекла приготовления. Ну и еще были новости, что возможна имитация химатаки, чтобы вызвать бурление говн на Западе.
sensei54 26 августа 2018 | 07:54
y_y_y: Ну и еще были новости
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Это точно! Без них никак невозможно. Або кислород.
foma55 26 августа 2018 | 07:38
Минобороны наперёд оправдывается за бомбёжки в Сирии. И в Украине будет возобновлены боевые действия со стороны "трактористов". Это "наш ответ Чемберлену" за ужесточение санкций против Кремля.
venmud 26 августа 2018 | 07:50
foma55: "Минобороны наперед оправдывается"
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"Кошелек, кошелек...Какой кошелек? Нету у вас ничего на Костю Сапрыкина."
tunis 26 августа 2018 | 07:40
Тысяч боевиков? С тяжёлой техникой? Откуда такие подробности?
То есть, за три года непрерывных бомбардировкой строго позиций боевиков Россия никого не победила?
А зачем тогда Путин поздравлял русскую армию, а Шойгу медальки ей на ошейники вешал?
Все блеф. Россия продула Сирию вчистую.
Три года зверства, которые не привели ни к чему.
И сейчас атака русской армии ихтамнетов, остроумно называется ыэ то донбасскими ополченцами, то сирийскими боевиками, будет проведена главнокомандующим только для того, чтобы завизжать про то, что это не русские бомбят детей Сирии химическими снарядами, а выдуманный там же, где и украинский суперсамолет с размахом крыльев два километра, исис.
detul 26 августа 2018 | 07:56
tunis: Российские ВКС не могли бомбить боевиков, находящихся под покровительством войск коалиции во главе с США. Именно у них сохранились тяжелые вооружения, именно этим боевикам Британия подогнала бочки с хлором. Так что последний оплот террористов в Сирии, который поддерживают "демократические" страны, готовится к боям, и надеется на поддержку США. Остальных "борцов за свободу США" в Сирии, российская армия вместе с иранской и сирийской, таки да, победила.
timwlad87 26 августа 2018 | 07:52
Минобороны РФ предупредило о готовящейся атаке боевиков с бронетехникой и тяжелым вооружением по городам Хама и Алеппо
Российское Минобороны предупредило о готовящейся атаке тысяч боевиков с бронетехникой и тяжелым вооружением по городам Хама и Алеппо. Как сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков, лидер запрещенной в России террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» Абу Мухаммад Аль-Джулани призвал к новому джихаду против правительственных сил. Цыганков отметил, что в рамках подготовки наступления боевики готовят провокацию с химическим оружием.
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Вот это типично для англосаксов.Найти реваншистов как пушечное мясо и затем всё кругом разбомбить ,разграбить и захватить уничтожая население и инфракструктуру .
Потому никто их союзников по НАТО на прямую в этих авантюрах не участвует так как при этом не неизбежна партизанская война и на своей территории. В США и в Англии война уже идёт,как и в Израиле и на Украине.
Вот и все реальные союзники США в войне в Сирии и на Украине.Это Украина,Израиль и Англия.Ну и местные жидобандеровцы игиловцы которые зарабатывают на бандитизме,но понятия не имеют,что есть попасть под ковровую бомбардировку.
Вот и надо им устроить ковровую бомбандировку террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» Абу Мухаммад Аль-Джулани до удара по Сирии американцами,англичанами и провокаторами украинцами и евреями.
byaka50 26 августа 2018 | 08:02
Не верю. Репутация источника информации не позволяет.
compare 26 августа 2018 | 08:11
так и послали бы туда "отряд ольгинских бойцов"...напугали бы "боевиков"....
nepeanois 26 августа 2018 | 08:17
это уже традиция: каждый раз, когда эти ребята предупреждают об атаке "боевиков" - жди применения химоружия асадом по мирняку
max3446 26 августа 2018 | 08:19
А откуда у боевиков тяжелое вооружение и бронетехника? Думаю главным здесь является данный вопрос. Есть подозрения что УГИЛ (образование 404, или некогда Украина) поставки осуществляет и страны НАТО