В Риге сегодня пройдет пикет в поддержку Ольги Литвиненко
Дочь ректора Горного университета в Петербурге Владимира Литвиненко, которого считают другом Путина, добивается возвращения себе свой дочери.
Участвовать в пикете в поддержку Ольги Литвиненко призывают Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов, а также журналист Леонид Якобсон. Они считают, что дочь Владимира Литвиненко была вынуждена покинуть Россию из-за преследований со стороны властей на родине. Причем виновным в этом организаторы считают ректора Петербургского Горного университета. Они полагают, что глава предвыборного штаба Владимира Путина задействовал свои связи с президентом, в том числе для того, чтобы оформить опекунство над своей внучкой Эстер-Марией. Ольга Литвиненко, в свою очередь, в августе прошлого года подала в суд на отца, требуя вернуть свою дочь. Противостояние Владимира и Ольги Литвиненко длится уже несколько лет с тех пор, как дочь «друга Путина» получила гражданство Польши. Она обвиняла своего отца в давлении на себя, а в марте призвала его включить в санкционный список, называя Владимира Литвиненко «теневым кассиром Путина».
По данным «Форбс», состояние Владимира Литвиненко оценивается в 900 млн долларов. В частности, глава предвыборного штаба Путина и его научный руководитель владеет пакетом акций в компании «Фосагро».
Комментарии3
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yralez 26 августа 2018 | 07:13
Сколько же кошельков у плешивого ?
stoik33 26 августа 2018 | 07:30
yralez: Пословиц не знаете? Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
timwlad87 26 августа 2018 | 08:14
Очередной еврейский театральная постановка "богатые тоже плачут" по обезжириванию очередного жирного гуся в пользу еврейских сект.И для этого еврейские секты и диаспоры применяют все средства "чёрного пиара" знакомые по еврейской сионисткой большевистской деятельности в Европе с конца 19 века,что закончилось холокостом и геноцидом в Европе по переделу собственности.
Потому и были даже в ООН запрещены сионистские еврейские секты.
Ну в 1991 США надавили на ООН и сняли запрет с деятельности международного сионистского еврейского террористического движения для организации "цветных революций" в Европе и странах Азии.
Так что любое ток шоу и новости на тему "богатые тоже плачут" это очередная попытка еврейских сект обобрать очередного жирного гуся в пользу еврейской секты.
Потому то в Европе книга Гитлера "Майн Кампф" вместо Библии стала настольной книга для каждого с детсадовского возраста.
Суть не изменилась.Название книжек только изменилось.