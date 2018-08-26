В Риге сегодня пройдет пикет в поддержку Ольги Литвиненко

Дочь ректора Горного университета в Петербурге Владимира Литвиненко, которого считают другом Путина, добивается возвращения себе свой дочери.

Участвовать в пикете в поддержку Ольги Литвиненко призывают Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов, а также журналист Леонид Якобсон. Они считают, что дочь Владимира Литвиненко была вынуждена покинуть Россию из-за преследований со стороны властей на родине. Причем виновным в этом организаторы считают ректора Петербургского Горного университета. Они полагают, что глава предвыборного штаба Владимира Путина задействовал свои связи с президентом, в том числе для того, чтобы оформить опекунство над своей внучкой Эстер-Марией. Ольга Литвиненко, в свою очередь, в августе прошлого года подала в суд на отца, требуя вернуть свою дочь. Противостояние Владимира и Ольги Литвиненко длится уже несколько лет с тех пор, как дочь «друга Путина» получила гражданство Польши. Она обвиняла своего отца в давлении на себя, а в марте призвала его включить в санкционный список, называя Владимира Литвиненко «теневым кассиром Путина».

По данным «Форбс», состояние Владимира Литвиненко оценивается в 900 млн долларов. В частности, глава предвыборного штаба Путина и его научный руководитель владеет пакетом акций в компании «Фосагро».