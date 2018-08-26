Алексей Навальный останется в ОВД Дорогомилово, как минимум до понедельника

На этот день предварительно назначено заседание суда по административному протоколу, составленному еще в январе. По мнению пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, скорей всего его задержали именно в связи с несанкционированной акцией в рамках «забастовки избирателей».

Навальному за январский митинг грозит 30 суток административного ареста. В этом случае он не сможет принять участие в пока не санкционированном митинге 9 сентября против повышения пенсионного возраста. В окружении Навального не исключают, что это могло стать еще одним поводом к задержанию. Официальных разъяснений на этот счет так и не последовало.

Вчера власти Москвы сообщили, что все-таки рассмотрят заявку сторонников Навального на акцию 9 сентября. Днем ранее они говорили, что заявка подана преждевременно и рассматривать ее не будут. Сам Алексей Навальный анонсировал предстоящий митинг на своем ЮТьюб-канале Навальный LIVE.

В Москве митинг планировалось провести на Тверской улице, заявленное число участников 30 тысяч человек.