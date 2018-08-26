Алексей Навальный останется в ОВД Дорогомилово, как минимум до понедельника
На этот день предварительно назначено заседание суда по административному протоколу, составленному еще в январе. По мнению пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, скорей всего его задержали именно в связи с несанкционированной акцией в рамках «забастовки избирателей».
Навальному за январский митинг грозит 30 суток административного ареста. В этом случае он не сможет принять участие в пока не санкционированном митинге 9 сентября против повышения пенсионного возраста. В окружении Навального не исключают, что это могло стать еще одним поводом к задержанию. Официальных разъяснений на этот счет так и не последовало.
Вчера власти Москвы сообщили, что все-таки рассмотрят заявку сторонников Навального на акцию 9 сентября. Днем ранее они говорили, что заявка подана преждевременно и рассматривать ее не будут. Сам Алексей Навальный анонсировал предстоящий митинг на своем ЮТьюб-канале Навальный LIVE.
В Москве митинг планировалось провести на Тверской улице, заявленное число участников 30 тысяч человек.
Комментарии5
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kazlevich1949 26 августа 2018 | 07:09
Ну, таки а точнее нельзя ли узнать: останется в ОВД Дорогомилово или как обычно в таких случаях - будет числиться? Спасибо.
as_kv 26 августа 2018 | 07:35
Трусливая, вороватая, мерзкая кодла
max3446 26 августа 2018 | 07:42
Медиаэксперт Анатолий Шарий выпустил новое видео где в очередной раз уничтожил унылое днищенское дно мутанта с 46 размером ноги ничтожества наврального.
oleg_andreevich 26 августа 2018 | 08:17
max3446: да, да, а путинские ракеты в очередной раз уничтожили Флориду.
byaka50 26 августа 2018 | 08:12
Власть все больше и больше демонстрирует миру свою глупость и страх. Навальный попадает в самое больное место власти, заставляет совершать ошибки все чаще.