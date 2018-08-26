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07:00, 26 августа 2018

Сенатора Джона Маккейна похоронят в Аннаполисе

Дата уточняется. Об этом сообщила газета «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на источники в Республиканской партии. По данным издания, до погребения гроб с телом Маккейна решено установить в здании парламента Аризоны. Сенатор представлял этот штата в Конгрессе США в течение 35 лет.

Катафалк с телом сенатора в сопровождении кортежа ранее покинул территорию его резиденции в Корнвилле, передала телекомпания Эн-би-си. Далее колонна машин проследовала в направлении административного центра штата — Финикса.

Джон Маккейн скончался этой ночью. Два дня назад родные 81-летнего сенатора сообщили, что он решил отказаться от лечения опухоли мозга в связи с необратимой прогрессией заболевания. О болезни политика стало известно год назад.

Комментарии

21

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roony 26 августа 2018 | 07:06

А что ему рак мозга ? Там башки то не было, ему ее еще во Вьетнаме отбили по самые руки ...
Кто у них страной рулит ... Ужас.
Вот и закопать его надо в джунглях Вьетнама на съедение собакам .

asklom 26 августа 2018 | 07:22

roony: Пачкун.

nelibermot20 26 августа 2018 | 07:31

Слушайте, вот абсолютно насрать, где это тело будет захоронено. Ну сдохла скотина и сдохла, мы поняли и услышали это, не надо 500 раз повторять

felik23 26 августа 2018 | 07:53

nelibermot20: Сдохнешь - это про тебя, насекомое. И тебя кремируют, потому как таких земля не принимает и через месяц тебя забудут и жена и дети, а пепел твой вытряхнут из урны на помойку ...

banyi3 26 августа 2018 | 07:09

Подох последовательный враг РФ, разве это плохо?

arye_11 26 августа 2018 | 07:15

banyi3:
Умер Человек и последовательный враг фашиствующей России.
И это плохо.
Всегда плохо, когда на земле становится меньше одним Человеком.

m_doc 26 августа 2018 | 07:44

arye_11: ... и друг нациствующей Украины. Но укронацистов Арье любит. Может, у Арье тоже опухоль головного мозга?

arye_11 26 августа 2018 | 07:54

m_doc:
Нацистов не люблю ни под каким соусом.
И дураков тоже не люблю.
Но особливо не люблю дур.
Потому что дурак может быть слегка, вполне и весьма.
А вот баба таких градаций не имеет. Если баба дура, так сразу супер-дура.

m_doc 26 августа 2018 | 07:59

arye_11: Я терпеть ненавижу лицемеров и брехунов обоего пола. А вот недалёких мужичков с тремя мыслями в башке и средневековыми домостроевскими замашками жалею. Ибо грешно смеяться над больными и убогими.

arye_11 26 августа 2018 | 08:06

m_doc:
Да мне пох, что ты любишь и что ты ненавидишь.
Я пишу то, что понимаю и то, что вижу своими глазами - передо мной трескучая идиотка с черепной коробкой по самую макушку набитой высококачественным гуано производства "Росс-ТВ"

m_doc 26 августа 2018 | 08:12

arye_11: Истерика зачотная, стиль бандеровский. С кем поведёшься.... Ничему тебя, жалкого и неприкаянного, жизнь не учит.

felik23 26 августа 2018 | 07:57

banyi3: Очень плохо. Но санкции его останутся и будут ужесточаться до тех пор, пока вы все, пригожинские, не подохните от удушья...А потом на сковородках в аду вас будут поджаривать за грехи ваши...

ukrovnadovaritvkotle 26 августа 2018 | 07:16

кто будет на похоронах от игил?

felik23 26 августа 2018 | 07:59

ukrovnadovaritvkotle: Путин с Медведевым...

vsexnezabanite 26 августа 2018 | 07:17

... порвали три баяна

cromwel 26 августа 2018 | 07:23

Почему новость о смерти этого паразита в первых строках новостей на "эхо"?

xrmosom 26 августа 2018 | 07:31

Умер,пусть земля ему будет битым стеклом.

xentrax 26 августа 2018 | 07:41

При более хитрых властях у нас, глядишь, нашего бы пригласили бы на похороны лучшего друга России. Врагов заводить легко, особенно когда есть, что делить. А нашим чиновникам похоже за каждого нового врага еще и премию выдают.

(комментарий скрыт)

barky 26 августа 2018 | 07:53

закаркали товарищи большевики, полилась зеленая слюна из
пасти единой и неделимой.

komar 26 августа 2018 | 08:05

Какая прекрасная новость!
Одним русофобом в мире стало меньше!

nadiama 26 августа 2018 | 08:11

Эк все кинулись трепать мёртвого льва... позорище.. Родным и американскому народу соболезнования.

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