Сенатора Джона Маккейна похоронят в Аннаполисе

Дата уточняется. Об этом сообщила газета «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на источники в Республиканской партии. По данным издания, до погребения гроб с телом Маккейна решено установить в здании парламента Аризоны. Сенатор представлял этот штата в Конгрессе США в течение 35 лет.

Катафалк с телом сенатора в сопровождении кортежа ранее покинул территорию его резиденции в Корнвилле, передала телекомпания Эн-би-си. Далее колонна машин проследовала в направлении административного центра штата — Финикса.

Джон Маккейн скончался этой ночью. Два дня назад родные 81-летнего сенатора сообщили, что он решил отказаться от лечения опухоли мозга в связи с необратимой прогрессией заболевания. О болезни политика стало известно год назад.