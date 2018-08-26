Напротив Российского посольства в Риге пройдет пикет в поддержку Ольги Литвиненко

Дочь ректора Горного университета Петербурга Владимира Литвиненко добивается возвращения своей дочери. Ребенка около восьми лет назад похитил отец. Об этом телеканалу OstWest рассказала сама Ольга Литвиненко.

Владимир Литвиненко, отец Ольги, является доверенным лицом и соратником Владимира Путина.