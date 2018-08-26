Напротив Российского посольства в Риге пройдет пикет в поддержку Ольги Литвиненко
Дочь ректора Горного университета Петербурга Владимира Литвиненко добивается возвращения своей дочери. Ребенка около восьми лет назад похитил отец. Об этом телеканалу OstWest рассказала сама Ольга Литвиненко.
Владимир Литвиненко, отец Ольги, является доверенным лицом и соратником Владимира Путина.
Комментарии1
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banyi3 26 августа 2018 | 06:39
Если похитил, то надо наверное в суд подавать, в европейский, если хотите... Или что то не эдак?