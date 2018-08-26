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06:30, 26 августа 2018

Американские политики соболезнуют в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна

Вице-президент США Майкл Пенс написал в «Твиттере», что он и его супруга Карен соболезнуют семье республиканца и чествуют его жизнь, в течение которой он служил нации. «Мы потеряли человека, который олицетворял лучшие идеалы нашей страны», — говорится в заявлении министра обороны США Джеймса Мэттиса, размещенном на сайте Пентагона. Он отметил, что Маккейн на первое место всегда ставил служение на благо своей страны. Слова поддержки семье влиятельного политика выразил госсекретарь Майкл Помпео и первая леди США Меланья Трамп. Ранее соболезнования в связи с кончиной Маккейна высказали президент США Дональд Трамп и его предшественник Барак Обама.

Джон Маккейн скончался на 82-м году жизни. Политик страдал от рака мозга. Два дня назад его семья сообщила, что он решил отказаться от лечения в связи с его безуспешностью.

Комментарии

7

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banyi3 26 августа 2018 | 06:36

А на Эхо и Дожде , надеюсь, будет день траура по Маккейну? )

leon0109 26 августа 2018 | 06:37

Он не только своей стране служил. Он боролся и за будущее России. Мужчина.

sir_sar 26 августа 2018 | 06:48

leon0109: Он и за будущее Ливии боролся.
Которая исчезла как государство и превратилась в территорию межплеменной резни.

felik23 26 августа 2018 | 06:37

Вечная память.....

sir_sar 26 августа 2018 | 06:43

Интересно, как долго Эхо будет расписывать в новостях о смерти рядового американского сенатора.

leon0109 26 августа 2018 | 06:46

sir_sar: Он не рядовым был. Он был негласным генералом среди сенаторов.

buzukin1908 26 августа 2018 | 06:47

Помер таки МакКейн Максим...

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