Американские политики соболезнуют в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна

Вице-президент США Майкл Пенс написал в «Твиттере», что он и его супруга Карен соболезнуют семье республиканца и чествуют его жизнь, в течение которой он служил нации. «Мы потеряли человека, который олицетворял лучшие идеалы нашей страны», — говорится в заявлении министра обороны США Джеймса Мэттиса, размещенном на сайте Пентагона. Он отметил, что Маккейн на первое место всегда ставил служение на благо своей страны. Слова поддержки семье влиятельного политика выразил госсекретарь Майкл Помпео и первая леди США Меланья Трамп. Ранее соболезнования в связи с кончиной Маккейна высказали президент США Дональд Трамп и его предшественник Барак Обама.

Джон Маккейн скончался на 82-м году жизни. Политик страдал от рака мозга. Два дня назад его семья сообщила, что он решил отказаться от лечения в связи с его безуспешностью.