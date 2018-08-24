Задержанных на Красной площади участников акции в честь 50-летней годовщины «Демонстрации семерых» отпустили из ОВД

Задержанных накануне на Красной площади участников акции в честь 50-летней годовщины «Демонстрации семерых» отпустили из ОВД. Им вменяется нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Об этом рассказал «Эху Москвы» один из участников акции, координатор движения «Русь сидящая» Сергей Шаров-Делоне.

25 августа 1968 года, по разным оценкам, семь или восемь человек вышли на Красную площадь с плакатами «За нашу и вашу свободу» в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию. Таким образом они заявили протест против подавления «Пражской весны».

Диссиденты были задержаны КГБ. Их приговорили к лишению свободы, ссылке или принудительному лечению.