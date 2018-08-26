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06:03, 26 августа 2018

Алексей Навальный, скорей всего, останется в ОВД «Даниловский» до понедельника

На этот день предварительно назначено заседание суда, который рассмотрит административный протокол, составленный 31 января. Об этом написала в твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Она полагает, что Навального задержали за митинг 28 января, по которому суда так и не было. Такого же мнения придерживается и юрист ФБК Александр Помазуев.

По административному протоколу от 31 января Навальному грозит 30 суток ареста. Таким образом, если суд назначит такое наказание, политик не сможет участвовать в акции против повышения пенсионного возраста, назначенной на 9 сентября.

Комментарии

5

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(комментарий скрыт)

neitral_n 26 августа 2018 | 06:26

Вот не дураки во власти сидят - грамотно всё просчитали! Гундяевских проповедей им только не хватает- о грехе жадности и жажде справедливости! )))

stanislav1975 26 августа 2018 | 06:26

Одновременно выведены два лидера оппозиции - Навальный и Удальцов. Скорее всего, власти ожидают волнений по поводу выбытия Медведева.

roony 26 августа 2018 | 06:29

Изверги ! У Лешеньки же перелом ! Как он спать будет сердешный !
Кровавая гебня прочь руки от нашего Лешеньки !

advokat52 advokat 26 августа 2018 | 06:34

клоуны

alexakimfaa 26 августа 2018 | 06:40

Даже не сомневаюсь,что власть упрячет Алексея Навального в спецприёмник,чтобы не дать ему участвовать в протестной акции 09.09.2018 г. против путинской т.н. "пенсионной реформы"...Но,сейчас - после задержания - рассматриваются варианты,как это сделать с наименьшим ущербом для Кремля...

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