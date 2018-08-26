Алексей Навальный, скорей всего, останется в ОВД «Даниловский» до понедельника

На этот день предварительно назначено заседание суда, который рассмотрит административный протокол, составленный 31 января. Об этом написала в твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Она полагает, что Навального задержали за митинг 28 января, по которому суда так и не было. Такого же мнения придерживается и юрист ФБК Александр Помазуев.

По административному протоколу от 31 января Навальному грозит 30 суток ареста. Таким образом, если суд назначит такое наказание, политик не сможет участвовать в акции против повышения пенсионного возраста, назначенной на 9 сентября.