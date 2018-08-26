Алексей Навальный, скорей всего, останется в ОВД «Даниловский» до понедельника
На этот день предварительно назначено заседание суда, который рассмотрит административный протокол, составленный 31 января. Об этом написала в твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Она полагает, что Навального задержали за митинг 28 января, по которому суда так и не было. Такого же мнения придерживается и юрист ФБК Александр Помазуев.
По административному протоколу от 31 января Навальному грозит 30 суток ареста. Таким образом, если суд назначит такое наказание, политик не сможет участвовать в акции против повышения пенсионного возраста, назначенной на 9 сентября.
Комментарии5
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neitral_n 26 августа 2018 | 06:26
Вот не дураки во власти сидят - грамотно всё просчитали! Гундяевских проповедей им только не хватает- о грехе жадности и жажде справедливости! )))
stanislav1975 26 августа 2018 | 06:26
Одновременно выведены два лидера оппозиции - Навальный и Удальцов. Скорее всего, власти ожидают волнений по поводу выбытия Медведева.
roony 26 августа 2018 | 06:29
Изверги ! У Лешеньки же перелом ! Как он спать будет сердешный !
Кровавая гебня прочь руки от нашего Лешеньки !
advokat52 advokat 26 августа 2018 | 06:34
клоуны
alexakimfaa 26 августа 2018 | 06:40
Даже не сомневаюсь,что власть упрячет Алексея Навального в спецприёмник,чтобы не дать ему участвовать в протестной акции 09.09.2018 г. против путинской т.н. "пенсионной реформы"...Но,сейчас - после задержания - рассматриваются варианты,как это сделать с наименьшим ущербом для Кремля...