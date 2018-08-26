Сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался на 82-м году жизни
Политик страдал от рака мозга. Два дня назад его семья сообщила, что он решил отказаться от лечения в связи с его безуспешностью.
О том, что у сенатора Джон Маккейна диагностирован рак мозга в последней стадии стало, известно год назад. Тогда сенатор Маккейн начал лечение в Аризоне — его родном штате, представителем которого в сенате он является с 1986 года. Несмотря на болезнь, Джон Маккейн приезжал в Вашингтон на ключевые голосования в Сенате — включая его решающий голос против отмены Обамакэр. Голосование растянулось за полночь, и его исход решил знаменитый жест Маккейна — большой палец вниз.
После того, как у него был найдена глиобластома, Маккейн начал писать книгу и в мае выпустил мемуары «Неумолимая волна». В книге сенатор рассказывает не только о своей жизни и борьбе с болезнью, но и борьбе с президентом Трампом. Джон Маккейн был одним и первых и сегодня является самым громким критиком Трампа из всей Республиканской партии. За свою принципиальную позицию в отношении Трампа сенатор Маккейн получил прозвище «белая ворона». Маккейн также известен как один из главных защитников прав человека в Конгрессе -призвал закрыть Гуанатономо, защищал китайского диссидента Лю Ксяобо, ездил в лагерь сирийских беженцев в Турции, благодаря сенатору Маккейну был принят Закон Магнитского, который превратился позднее в Глобальный Закон Магнитского. Принимая решение прекратить лечение, сенатор Маккейн заявил, что лечение итак превзошло ожидания врачей, но прогрессирующая болезнь и возраст вынесли свой вердикт.
Соболезнования в связи с кончиной сенатора выразил его близким президент Дональд Трамп.
Бывший глава белого дома, демократ Барак Обама рассказал, что несмотря на разногласия, он вместе с Маккейном отстаивал американские идеалы и продвигал их по всему миру.
В Конгрессе США предложили назвать одно из офисных зданий Сената в честь Маккейна
Комментарии9
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banyi3 26 августа 2018 | 06:07
Путёвый вражина был, как и баба Лера, уважуха! Честным и принципиальным - только уважение.
fanisos 26 августа 2018 | 06:11
надо именем маккейна назвать сквер...где нибудь...
banyi3 26 августа 2018 | 06:14
fanisos: Обязательно надо! И не только сквер, а например радио - типа Эхо Маккейна )))
nelibermot20 26 августа 2018 | 06:26
banyi3: сейчас будет очень серьезная борьба между хохлами и шпротами кто быстрее назовет скверик или улицу его именем.
sir_sar 26 августа 2018 | 06:20
Сбитый летчик проигравшей войны.
Побольше дровишек под кипящий с ним адский котел.
yur7287 26 августа 2018 | 06:20
помер да и помер, отгрохают Маккейн центр, и забудут, незаменимых нет.
leon0109 26 августа 2018 | 06:23
Великий, очень мужественный, сильный человек. Друг России. Вечная память...
krantic 26 августа 2018 | 06:25
а час назад, ему было 81... постарел видимо в процессе кончины, бедняга
pantv66 26 августа 2018 | 06:26
Земля пухом. Принципиальный был мужик. Солдат. Не то что сявка какая нибудь из гэбэ.