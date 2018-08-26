Авиация утром возобновила поиски четырех членов экипажа рыболовной шхуны из КНДР в водах Японского моря

Об этом сообщили ТАСС во Владивостокском морском спасательно-координационном центре. Накануне вертолет Ми-8 МЧС России обнаружил обломки рыболовного судна, которое потерпело бедствие в 100 км от Владивостока. Двух членов экипажа приняло на борт норвежское судно «Стар Норита», которое находилось неподалеку. Судьба четверых остается неизвестной.