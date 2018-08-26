Рим может отказаться поддерживать бюджет Евросоюза на ближайшие годы

«Италия не считает возможным присоединиться к бюджету, который предполагает столь непоследовательную политику в социальном плане», — написал в фейсбуке премьер-министр страны Джузеппе Конте. По его словам, Италия готова пойти на данный шаг из-за ситуации с мигрантами. Он также добавил, что встреча по проблемам миграции, которая прошла в Брюсселе, стала «поражением» ЕС. Ранее Конте сообщил, что Евросоюз не смог принять новые решения в области миграционной политики.