Папа римский Франциск встретился в Дублине с восемью жертвами священников-педофилов

Он лично перед ними извинился, сообщили в Ватикане. Беседа продолжалась около полутора часов.

Папа римский заявил, что Римско-католическая церковь «любой ценой» должна положить конец «отвратительным» сексуальным злоупотреблениям священников и покрывательству их со стороны высших церковных иерархов. Франциск признал ответственность церкви за многочисленные скандалы со священниками-педофилами, в том числе и в Ирландии.