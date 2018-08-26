Папа римский Франциск встретился в Дублине с восемью жертвами священников-педофилов
Он лично перед ними извинился, сообщили в Ватикане. Беседа продолжалась около полутора часов.
Папа римский заявил, что Римско-католическая церковь «любой ценой» должна положить конец «отвратительным» сексуальным злоупотреблениям священников и покрывательству их со стороны высших церковных иерархов. Франциск признал ответственность церкви за многочисленные скандалы со священниками-педофилами, в том числе и в Ирландии.
Комментарии1
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begly_ 26 августа 2018 | 05:14
А кто будет восстанавливать девственность пострадавшим?, как с ней быть?