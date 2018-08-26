Американский сенатор Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года

В момент смерти рядом с ним находились члены его семьи, сообщили в аппарате законодателя. Там отметили, что Маккейн «служил верой и правдой Соединенным Штатам на протяжении 60 лет». Свои соболезнования в связи с кончиной политика выражают как республиканцы, так и демократы. Соболезнования семье политика высказал уже и президент США Дональд Трамп.

Год назад стало известно, что у Маккейна диагностирована опухоль мозга. Два дня назад семья сенатора объявила, что он прекратил лечение в связи с необратимой прогрессией заболевания.

Маккейн относился к числу сенаторов-республиканцев, выступающих с наиболее жесткой критикой в отношении России. Он не раз призывал ввести новые антироссийские санкции.