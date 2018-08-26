Сторонники экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы прекратили голодовку через 26 дней после ее начала

Сторонники экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, протестовавшие против его заключения в тюрьму, прекратили голодовку через 26 дней после ее начала. Как сообщили сами участники акции, они достигли поставленной цели. Активисты также призвали руководство Бразилии исполнить решение Комитета ООН по правам человека, согласно которому Луле да Силве должно быть предоставлено право баллотироваться на пост главы государства.

Лула да Силва с начала апреля отбывает 12-летний срок по делу о коррупции, став первым экс-президентом Бразилии, который заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса. Не смотря на это, по данным соцопросов, он является фаворитом предстоящих в октябре президентских выборов.