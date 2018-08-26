Заключенный в США летчик Константин Ярошенко снова встретился с семьей

Жена и дочь провели с ним накануне в тюрьме Данберри около шести часов. Об этом они рассказали ТАСС. По словам дочери, состояния здоровья отца ухудшилось. Они не обсуждали дальнейшие шаги, а говорили о семейных делах. Тюремное начальство не создавало никаких препятствий для свидания, все требования предъявлялись наравне с остальными заключенными, отметила Екатерина Ярошенко. Первая за семь лет встреча летчика с семьей состоялась в пятницу. Она продолжалась около восьми часов. Константин Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет лишения свободы по обвинению в транспортировке крупной партии кокаина. Свою вину он отрицает.