Бельгийская полиция расследует попытку ввоза в страну из Бразилии крупной партии кокаина с логотипом «Единой России»

Подробности дела ведомство не комментирует, сказал Интерфаксу представитель бельгийской федеральной полиции. К своему ответу он приложил ссылку на видеозапись телерепортажа от 23 августа, на которой действительно на блоках кокаина отчетливо виден бело-сине-красный триколор, развевающийся над медведем.

Около 2 тонн наркотика было обнаружено 21 августа в порту Гента в трех контейнерах с облицовочной плиткой. Рыночная стоимость продукта оценивается в 56 миллионов евро.