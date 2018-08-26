Бельгийская полиция расследует попытку ввоза в страну из Бразилии крупной партии кокаина с логотипом «Единой России»
Подробности дела ведомство не комментирует, сказал Интерфаксу представитель бельгийской федеральной полиции. К своему ответу он приложил ссылку на видеозапись телерепортажа от 23 августа, на которой действительно на блоках кокаина отчетливо виден бело-сине-красный триколор, развевающийся над медведем.
Около 2 тонн наркотика было обнаружено 21 августа в порту Гента в трех контейнерах с облицовочной плиткой. Рыночная стоимость продукта оценивается в 56 миллионов евро.
Комментарии7
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i_one_off 26 августа 2018 | 04:24
ЕдРо везде без мыла пролезет.
proxxit 26 августа 2018 | 04:25
i_one_off:
Булки не раздвигай и никто к тебе влезать не будет.
kisa2000 26 августа 2018 | 04:38
i_one_off: вы имели в виду что ЕдРо в дерьмо вляпалась в очередной раз.
ltvjrhfn2 26 августа 2018 | 05:03
kisa2000:
вы же понимаете что это требование ВТО - ставить на производимой продукции лейбло проиводителя. Вот на этом ЕДро и спалилось.
davi__koloradov 26 августа 2018 | 04:44
Едро даже не наркомат, а целая "Партия Наркотиков".
begly_ 26 августа 2018 | 04:59
Отняли опиум, для народа.
prade 26 августа 2018 | 05:07
После прикрытия аргентинского канала поставки кокса через российское посольство открыли новый - партийный.