По меньшей мере, один человек погиб, 58 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,1 на западе Ирана

Об этом сообщил телеканал «Пресс-ТВ». По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился примерно в 90 км к северо-западу от иранского города Керманшах, где проживают более 620 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки также ощущались в столице Ирака Багдаде.