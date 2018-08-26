По меньшей мере, один человек погиб, 58 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,1 на западе Ирана
Об этом сообщил телеканал «Пресс-ТВ». По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился примерно в 90 км к северо-западу от иранского города Керманшах, где проживают более 620 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки также ощущались в столице Ирака Багдаде.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.