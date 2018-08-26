Состояние единственной выжившей в авиакатастрофе под Гаваной 18 мая улучшилось

19-летняя Майлен Диас пребывает в сознании и общается с врачами и родственниками. Ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщил интернет-портал «Кубадебате».

Boeing 737 арендованный кубинской авиакомпанией у мексиканской Global Air, разбился практически сразу после вылета из аэропорта Гаваны. Изначально в авиакатастрофе выжили три женщины. Но позже две из них скончались в больнице. Таким образом, в общей сложности жертвами крушения стали 112 человек. Причины авиакатастрофы пока не установлены.