Главы Минобороны и МВД Афганистана и двое высокопоставленных сотрудников службы безопасности покинули свои посты

Администрация президента Ашрафа Гани отставку приняла, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в правительстве. Ранее телеканал Tolo news сообщил, что советник президента по нацибезопасности Мохаммад Ханиф Атмар ушел в отставку в связи с серьезными разногласиями с политическим курсом и подходами на высшем правительственном уровне. Атмар был близким помощником Ашрафа Гани с 2014 года. Он также занимал должность министра внутренних дел при президенте страны Хамиде Карзае.