Американские демократы с учетом прошлого фиаско на выборах изменили правила выдвижения кандидата в президенты США

Они ограничили роль так называемых «суперделегатов». Теперь они смогут голосовать на партийном съезде не раньше второго тура выборов кандидата от партии. Об этом объявил председатель Национального комитета Демократической партии Том Перес по итогам заседания в Чикаго. В 2016 году «суперделегаты» составляли около 18% голосов на партийном съезде. В значительном большинстве они поддерживали Хилари Клинтон.