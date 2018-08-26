Американские демократы с учетом прошлого фиаско на выборах изменили правила выдвижения кандидата в президенты США
Они ограничили роль так называемых «суперделегатов». Теперь они смогут голосовать на партийном съезде не раньше второго тура выборов кандидата от партии. Об этом объявил председатель Национального комитета Демократической партии Том Перес по итогам заседания в Чикаго. В 2016 году «суперделегаты» составляли около 18% голосов на партийном съезде. В значительном большинстве они поддерживали Хилари Клинтон.
Комментарии1
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ltvjrhfn2 26 августа 2018 | 03:40
Ну то есть Сандерса незаконно оттёрли? А ведь он переигрывал Трампа. Неужели ещё через 150 лет пиндосы также будут выбирать между ослом и слоном?