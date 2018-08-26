Российское Минобороны предупредило о готовящейся атаке тысяч боевиков по городам Хама и Алеппо
Российское Минобороны предупредило о готовящейся атаке тысяч боевиков с бронетехникой и тяжелым вооружением по городам Хама и Алеппо. Силы, сконцентрированные в районе Идлиба, продолжают регулярные обстрелы населенных пунктов, сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков. По его словам, лидер запрещенной в России террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» Абу Мухаммад Аль-Джулани призвал к новому джихаду против правительственных сил. Цыганков отметил, что в рамках подготовки наступления боевики готовят провокацию с химическим оружием. Ранее о подобной угрозе говорил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков. В военном ведомстве заявили, что боевики намерены приписать химатаку правительственным силам, чтобы спровоцировать удар по армии Асада со стороны западной коалиции. Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США предупредили Россию о решении ударить по Сирии в случае новой химатаки.
Комментарии3
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salut__521 26 августа 2018 | 03:33
Похоже, у атамана Шойгу нету ни золотого, ни толового запасу, и придётся против асадовской оппозиции химичить хлором, а не то все российские оккупантские хлопцы разбегутся на все четыре стороны.
niknik 26 августа 2018 | 03:36
Они уже раньше предупреждали, но потом никаких атак не было.Слишком много внимания к этой теме. Если послушать наш телевизор, то там уже давно мир и спокойствие, а тут снова начинают нагнетать. Не с просто всё это делается.
us101 26 августа 2018 | 03:40
Химия, прмвезненавижу российскими дипломата из Ирака в 2003м, это единственное как Кремль останавливает волнения в Сирии в пользу своей марионетки. И мин-обороны знает об этом,... и Пентагон,... и все Россияне...