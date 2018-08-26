Россиянин Даниил Медведев обыграл американца Стива Джонсона в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Уинстон-Сейлеме. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась победой российского теннисиста со счетом 6:4, 6:4. Соперники провели пятый очный матч, Медведев выигрывал четыре раза.

Для 22-летнего россиянина эта победа стала второй в карьере на турнирах АТР. В рейтинге Ассоциации он занимает 57-е место.