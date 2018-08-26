В Санкт-Петербурге Володарский мост начал самопроизвольно разводиться во время движения машин

Три автомобиля врезались в неожиданно появившееся препятствие, пострадали три человека, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ГИБДД. Инцидент произошел примерно в 9 вечера в Невском районе. Дорожное полотно поднялось примерно на 40 см. Источник издания в администрации города назвал одной из версий случившегося изменение динамической нагрузки моста в результате недавнего ремонта.