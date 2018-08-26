Арестованная в США россиянка Мария Бутина считает приемлемыми условия содержания в американской тюрьме

Питание она тоже назвала нормальным. Трудности у нее возникли только с временным распорядком — режим бодрствования у нее глубокой ночью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отца россиянки Валерия Бутина. По его словам, адвокат просил освободить его дочь из-под стражи. Мария Бутина была задержана в США 15 июля по обвинению в работе иностранным агентом без разрешительной лицензии. Свою вину она не признает. Слушания назначены на 10 сентября.