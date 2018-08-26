Врачи не обнаружили серьезных травм у Алексея Навального

Полиция забрала его обратно в ОВД. Об этом рассказали РБК источники в медицинских кругах. Ранее о том, что оппозиционера после задержания увезли на скорой с подозрением на перелом мизинца, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. По ее мнению, политика задержали в рамках протокола, составленного 31 января. «То есть, видимо, за митинг 28 января, по которому суда так и не было тогда», — написала она в твиттере, уточнив, что суд, предварительно, назначен на понедельник. До этого политика оставили в ОВД «Даниловский».

Навальный был задержан накануне днем в Москве у подъезда его дома. Причину ему не объяснили, телефон отобрали, адвоката к нему не пустили. В полиции ситуацию не комментируют. Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов связал случившееся с планами провести 9 сентября акцию против повышения пенсионного возраста.