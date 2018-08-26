Папа Римский Франциск встретился в Дублине с жертвами священников-педофилов

Он поклялся положить конец «бедствию» в католической церкви, добавив, что разделяет возмущение из-за сокрытия «отвратительных преступлений». Об этом сообщает ABC News со ссылкой на службу печати Ватикана.

В конце июля Франциск принял отставку австралийского архиепископа Аделаидского Филиппа Уилсона, который скрывал факты педофилии, совершенные другим католическим священником в 1970-х годах. В начале июля Уилсона приговорили к 3 годам тюрьмы без права на условно-досрочное освобождение.