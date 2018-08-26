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01:09, 26 августа 2018

Лайма Вайкуле попросила не впутывать ее в политику

Латвийская певица объяснила, что ее слова об отказе ехать на гастроли в Крым неправильно истолковали и исказили. Она отметила в интервью НТВ, что поездки на полуострове запрещены властями Латвии. По ее словам, она сможет там выступить, когда власти ее страны снимут соответствующий запрет. При этом, исполнительница подчеркнула, что любит свою публику.
Напомню, большой резонанс вызвали слова певицы, сказанные на пресс-конференции в Одессе. Там в ответ на вопрос, поедет ли она в Крым, Вайкуле сказала, что не поедет, какой бы гонорар ей не предложили, пояснив, что европейцам это запрещено.

Комментарии

12

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antimalin 26 августа 2018 | 01:16

Там в ответ на вопрос, поедет ли она в Крым, Вайкуле сказала, что не поедет, какой бы гонорар ей не предложили, пояснив, что европейцам это запрещено.
////////

Полный бред.
Нет в ЕС запрета на поездки в Крым.
Лжет Лайма.
Я сам из страны ЕС, и поэтому знаю, что говорю.

romashka__ 26 августа 2018 | 01:30

А вот Ада Роговцева не побоялась обратиться к Путину с просьбой прекратить войну в Украине. И в российских фильмах принципиально не снимается. Она актриса театра и кино. Герой Украины, Народная артистка СССР,

ltvjrhfn2 26 августа 2018 | 01:45

romashka__:
атошников из Торнадо, которые насиловали, она благословляла?

serhio_25__ 26 августа 2018 | 01:48

romashka__: ""А вот Ада Роговцева не побоялась обратиться к Путину с просьбой прекратить войну в Украине. "" - в СССР тоже можно было сказать на Красной площади, что Рейган дурак.

antimalin 26 августа 2018 | 01:48

romashka__: А вот Ада Роговцева не побоялась обратиться к Путину с просьбой прекратить войну в Украине.
////////

Свихнулась на старости лет.
А к Порошенко она не обращалась с таким же вопросом?

salut__521 26 августа 2018 | 01:54

antimalin: Я сам из страны ЕС, ///

Пригожинец, не считай свою задрипанную фабрику троллей на Савушкина страной, равной ЕС.

us101 26 августа 2018 | 01:55

antimalin: Ну так ты вру из стране ЕС. Так как ЕС потдерживает законы Украина, а эти законы ... ну ты мам знаешь, ты ведь из страны ЕС ;)

vsokolov 26 августа 2018 | 01:22

Это удивительно, когда Мадонна рассуждает о нравственности, а Макаревич с Вайкуле - о политике. То есть удивительно, что на их мнение обращают внимание. Они не имеют ни малейшего представления о том, о чем говорят. Занимались бы лучше тем, что они умеют делать хорошо.

(комментарий скрыт)

podwodnik 26 августа 2018 | 01:36

"... Лайма Вайкуле попросила не впутывать ее в политику ...".

Поздно. Российские патриоты поспешили обидеться в связи с летними отпусками потенциальных врагов народа. На безрыбье и Вайкуле сойдёт. А сладкая обидка обратно уже не берётся, только начали распаляться.

ltvjrhfn2 26 августа 2018 | 01:48

podwodnik:
списки "миротворца" видели? что скажите насчёт патриотов с той стороны?

vor_on 26 августа 2018 | 01:44

а еще Сбербанк, Аэрофлот, операторы мобильной связи....врагов много, со всеми разберемся
так, ватаны?

foma55 26 августа 2018 | 01:53

Поздно Лайма,тебя уже всю в дерьмо окунули твои же российские друзья! А всё потому что от трусости перед Путиным до подлости пред тобой один маленький шажок. Ты прости их ,если поступят по другому им Путин "кислород" перекроет.

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