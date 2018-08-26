"... Лайма Вайкуле попросила не впутывать ее в политику ...".

Латвийская певица объяснила, что ее слова об отказе ехать на гастроли в Крым неправильно истолковали и исказили. Она отметила в интервью НТВ, что поездки на полуострове запрещены властями Латвии. По ее словам, она сможет там выступить, когда власти ее страны снимут соответствующий запрет. При этом, исполнительница подчеркнула, что любит свою публику.

Напомню, большой резонанс вызвали слова певицы, сказанные на пресс-конференции в Одессе. Там в ответ на вопрос, поедет ли она в Крым, Вайкуле сказала, что не поедет, какой бы гонорар ей не предложили, пояснив, что европейцам это запрещено.