Посольство России в Болгарии не получало информацию о погибших или пострадавших россиянах в результате ДТП с автобусом

Об этом сообщает РИА со ссылкой на представителя дипмиссии. Как стало известно ранее, в результате аварии с автобусом в районе Искырского ущелья по меньшей мере 16 человек погибли, примерно два десятка госпитализированы, пятеро находятся в крайне тяжелом состоянии. Уточняется, что водитель потерял управление, в результате чего автобус съехал с дороги и перевернулся. Вероятно, он также столкнулся с несколькими автомобилями. В связи с трагедией президент Болгарии Румен Радев отказался от участия в торжественных мероприятиях, посвященных 141-й годовщине героических боев на Шипке в Русско-турецкой освободительной войне. Понедельник, 27 августа, объявлен днем национального траура.